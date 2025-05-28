هزاع بن زايد: الإمارات واحة للأمن والأمان والتقدم والازدهار

شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين 43 في كلية زايد الثاني العسكرية بمنطقة العين.

وأكد سموه فخره بالخريجين الذين أثبتوا جدارتهم تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن تظل الإمارات واحة للأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وقال سموه عبر منصة إكس:"شهدنا مع الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي، حفل تخريج دورة الضباط الجامعيين 43 في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين. نفتخر بالخريجين الذين أثبتوا جدارتهم تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بأن تظل الإمارات واحة للأمن والأمان والتقدم والازدهار".