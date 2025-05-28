أنور قرقاش يشارك في قمة الإعلام العربي

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم في قمة الإعلام العربي.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"شاركت اليوم في قمة الإعلام العربي، وتطرقت في مداخلتي إلى ضبابية المشهد الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي، وما تحمله هذه المرحلة من فرص وتحديات. في عالم عربي منقسم إلى عالمين، آن الأوان للتخلص من وهم الأيديولوجيا لصالح إنجازات حقيقية تخدم شعوب المنطقة".