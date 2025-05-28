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علوم الدار

أنور قرقاش يشارك في قمة الإعلام العربي

قرقاش: آن الأوان للتخلص من وهم الأيديولوجيا لصالح إنجازات حقيقية تخدم شعوب المنطقة
28 مايو 2025 14:10

شارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم في قمة الإعلام العربي.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"شاركت اليوم في قمة الإعلام العربي، وتطرقت في مداخلتي إلى ضبابية المشهد الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي، وما تحمله هذه المرحلة من فرص وتحديات. في عالم عربي منقسم إلى عالمين، آن الأوان للتخلص من وهم الأيديولوجيا لصالح إنجازات حقيقية تخدم شعوب المنطقة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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أنور قرقاش
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