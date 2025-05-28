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علوم الدار

لجنة في"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تنظيم القطاع الإحصائي

لجنة في"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تنظيم القطاع الإحصائي
28 مايو 2025 14:59

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، وفق محاور الموضوع العام وهي: السياسات والاستراتيجيات لتنظيم القطاع الاحصائي والبيانات المفتوحة، والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
الإحصاء
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