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طحنون بن زايد يبحث مع براين هوك فرص الشراكة المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية

طحنون بن زايد يبحث مع براين هوك فرص الشراكة المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية
28 مايو 2025 15:52

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع براين هوك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيربيروس جلوبال إنفستمنتس، فرص الشراكة المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

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وقال سموه، على منصة «إكس»: «بحثت مع براين هوك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيربيروس جلوبال إنفستمنتس، فرص الشراكة المبتكرة في قطاع الخدمات اللوجستية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

كما ناقشنا الإمكانيات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة في المحافظ الاستثمارية المتنوعة.إن تبني استراتيجيات مرنة تعتمد على الابتكار التكنولوجي لتعزيز الكفاءة وتكامل العمليات، يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
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