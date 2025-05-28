مركز اتصال حكومة عجمان يطلق خدمة "التعرف الذكي على المتصل"

في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، أعلن مركز عجمان للاتصال (80070) إطلاق خدمة رقمية نوعيّة ومتطورة تحت اسم "التعرّف الذكي على المتّصل"، بالتكامل مع الهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات (UAE Pass)، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز تجربة المتعاملين وتسريع التحوّل الرقمي في الخدمات الحكومية بإمارة عجمان.



تهدف هذه الخدمة المتقدمة إلى تسريع وتبسيط تجربة المتعاملين، حيث تُمكّن موظفي المركز من التعرّف تلقائياً على هوية المتصل فور بدء المكالمة، دون الحاجة لأي إجراء من طرف المتعامل، بعد قيامه بتوثيق حسابه مسبقا عبر تطبيق الهوية الرقمية، وبمجرد تفعيل الربط، يتعرف النظام على المتصل تلقائيا في جميع المكالمات المستقبلية.





وتُعد هذه المبادرة الرائدة نقلة نوعيّة في منظومة الاتصال الحكومي، حيث تنسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية، مرنة، آمنة، وسريعة الاستجابة لاحتياجات المتعاملين.

وقالت بدور الشامسي مدير مركز اتصال حكومة عجمان 80070: نفخر في مركز اتصال عجمان بإطلاق أول نظام من نوعه على مستوى الدولة، وربما على مستوى المنطقة، للتحقق من هوية المتصلين باستخدام تطبيق الهوية الرقمية (UAE Pass)، تأتي هذه المبادرة في إطار التزامنا الدائم بتبني أحدث التقنيات لتحسين تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات أكثر سلاسة ودقة.

وأضافت: من خلال هذا النظام، يتم التحقق من هوية المتصل بشكل آني وآمن، مما يمكّن موظفي المركز من تقديم الدعم المناسب بناءً على بيانات موثوقة ومحدثة، ونؤمن بأن الابتكار في أدوات التحقق هو أساس الارتقاء بجودة الخدمة وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة الاتصال الحكومية.

وأشار المركز إلى أنّ الخاصيّة الجديدة تساهم في تقليص مدة المكالمة بشكل ملحوظ، إذ تظهر بيانات المتصل مباشرة على شاشة الموظف لحظة الرد، مما يُمكّنه من تقديم الدعم بكفاءة ودقة أعلى، كما تعمل ضمن نظام مركز الاتصال دون الحاجة إلى أي إجراء إضافي من المتعامل بعد تفعيل الهوية الرقمية، بما يضمن أعلى معايير الخصوصية والأمان.

وأكد المركز أن هذه الخطوة تُشكل بدايةً لسلسلة من التحسينات الابتكارية التي يعتزم إطلاقها مستقبلاً، بهدف إعادة تعريف العلاقة بين المتعامل والجهات الحكومية، وترسيخ مكانة عجمان كنموذج ريادي لمستقبل الخدمات الحكومية على مستوى الدولة والمنطقة.