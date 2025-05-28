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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
28 مايو 2025 17:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم جزئياً أحياناً في المناطق الشرقية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 02:14 والجزر الأول عند الساعة 08:53 والجزر الثاني عند الساعة 19:49.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:50 والمد الثاني عند الساعة 22:46، والجزر الأول عند الساعة 17:38 والجزر الثاني عند الساعة 05:39.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: 

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المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40
28
 80  20
دبي 40
29
 80  30
الشارقة 41
29
 75 25
عجمان 38
28
 80  35
أم القيوين 38
29
 80  30
رأس الخيمة 42
30
 70  20
الفجيرة 40
33
 60  15
العـين 45
30
 65  20
ليوا 45
27
 75  20
الرويس 37
26
 80  25
السلع 43
28
 75  20
دلـمـا 40
27
 80  25
طنب الكبرى / الصغرى 33
30
 90 30
أبو موسى 33
30
 90 30

 

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
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