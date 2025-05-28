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علوم الدار

رئيس مجلس الوزراء اللبناني يزور متحف المستقبل في دبي

رئيس مجلس الوزراء اللبناني يزور متحف المستقبل في دبي
28 مايو 2025 17:48

استضاف متحف المستقبل في دبي، دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام خلال زيارته إلى الإمارات.واطّلع رئيس الوزراء اللبناني، خلال جولة في أروقة المتحف، رافقه فيها ماجد المنصوري، المدير التنفيذي لمتحف المستقبل، على المعالم المعمارية الفريدة للمتحف، الذي يُعد أيقونة هندسية ومعمارية عالمية، ودوره كمركز عالمي لاستشراف المستقبل، ومنصة تجمع بين صنّاع القرار والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.
وخلال الجولة، تعرّف رئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له، على أحدث التجارب التفاعلية والابتكارات التقنية والعلمية التي يقدمها المتحف، والتي تسلّط الضوء على التحديات والفرص التي ستواجه البشرية في العقود المقبلة.
واستمع إلى شرح مفصّل حول رسالة المتحف في تحويل المعرفة إلى تجربة حيّة، ودوره في تحفيز الحوار العالمي حول مستقبل المجتمعات، وجهوده في دعم المبادرات التي تُسهم في بناء غدٍ أفضل للأجيال القادمة.

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