سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بحضور الشركاء من الجهات الوطنية.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعاتها نحو مجتمعٍ أكثر أماناً ووعياً، ترأست اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بحضور الشركاء من الجهات الوطنية، حيث ناقشنا أبرز مستجدات جهود مكافحة هذه الآفة الخطيرة، واستعرضنا نتائج الربع الأول من مبادرات اللجان الوطنية المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لعام 2025».

وأضاف سموه: «وفي تجسيدٍ لنهج الدولة الوقائي، اعتمد المجلس شعار (أسرةٌ واعيةٌ.. مجتمعٌ آمـن) عنواناً لحملة الإمارات في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تأكيداً على محورية دور الأسرة والمجتمع في حماية النشء وصون مستقبل الأجيال».

وتابع سموه: «ماضون في تنفيذ رؤية القيادة ببناء منظومةٍ تكامليةٍ متماسكة، تضع الإنسان في صدارة أولويّاتها، وتواجه التحديات العابرة للحدود بإرادة راسخة، حمايةً لمجتمعنا، وصوناً لقيمنا، واستشرافاً لغدٍ أكثر أماناً واستقراراً».

وقال سموه: «ونؤكد في هذا السياق أن كل ما نقوم به من جهود ومبادرات يأتي انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصنا الثابت على حماية دولة الإمارات ومجتمعها من كل ما يهدد أمنها وسلامتها، ترجمةً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتجسيداً لقيم الوفاء والانتماء».

واختتم سموه: «ونتطلع إلى دورٍ فاعلٍ من جميع أفراد المجتمع، وندعوهم للمساهمة معنا عبر مشاركة أي معلومات قد تسهم في التصدي لآفة المخدرات، فجهودنا الجماعية هي السلاح الأقوى لحماية وطننا وأبنائنا».