محمد بن راشد: نجدد الدعوة لإعلام عربي يصنع مستقبلاً أجمل للأجيال

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، عن سعادته باستضافة 8000 إعلامي عربي في دولة الإمارات ضمن قمة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين.

وقال سموه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «سعدنا باستضافة 8000 إعلامي عربي في دولة الإمارات ضمن قمة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نجدد دائماً دعوتنا لإعلام عربي تنموي.. يبني ولا يهدم.. يوحد ولا يفرق.. يصنع الأمل لا اليأس.. إعلام يحارب الجهل والتخلف والمرض الفكري والثقافي.. ويصنع مستقبلاً أجمل لأجيال عربية شابة تمتلك الثقة بنفسها لتصنع نهضتها ومستقبلها».

سعدنا باستضافة 8000 إعلامي عربي في دولة الإمارات ضمن قمة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين …



نجدد دائماً دعوتنا لإعلام عربي تنموي .. يبني ولا يهدم .. يوحد ولا يفرق .. يصنع الأمل لا اليأس .. إعلام يحارب الجهل والتخلف والمرض الفكري والثقافي .. ويصنع مستقبلاً أجمل لأجيال… pic.twitter.com/naIcgQPL7o — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 28, 2025