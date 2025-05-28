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علوم الدار

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بالدولة

سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بالدولة
28 مايو 2025 20:21

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع مجلس مكافحة المخدرات بالدولة، وذلك بحضور أعضاء المجلس كافة من ممثلي الوزارات والهيئات الشريكة بمكافحة المخدرات.
وناقش الاجتماع أبرز مستجدات جهود مكافحة المخدرات، واستعرض نتائج الربع الأول من مبادرات اللجان الوطنية المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات لعام (2025).
واعتمد المجلس شعار(أسرةٌ واعيةٌ.. مجتمعٌ آمـن) عنواناً للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات في الدولة، والذي ينظم بتاريخ 26 يونيو من كل عام في جميع دول العالم، وذلك تأكيداً على محورية دور الأسرة والمجتمع في حماية النشء وصون مستقبل الأجيال.
وأكد المجلس أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأدوار الحيوية مع الجهات المختصة المعنية، وذلك انطلاقاً من المسؤولية الوطنية، والحرص الثابت على حماية دولة الإمارات ومجتمعها من كل ما يهدد أمنها وسلامتها، ترجمةً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان في صدارة أولويّاتها، وتواجه التحديات العابرة للحدود بإرادة راسخة، حمايةً للمجتمع، وصوناً للقيم، واستشرافاً لغدٍ أكثر أماناً واستقراراً.
ودعا المجلس جميع أفراد المجتمع للمساهمة في مكافحة آفة المخدرات عبر مشاركة أي معلومات قد تسهم في التصدي لها، مؤكداً أن الجهود الجماعية هي السلاح الأقوى لحماية الوطن والأبناء.

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