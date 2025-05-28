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علوم الدار

هزاع بن زايد: الزراعة أحد القطاعات الحيوية في الدولة

هزاع بن زايد: الزراعة أحد القطاعات الحيوية في الدولة
28 مايو 2025 20:58

شهد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «شهدت مع الشيخ منصور بن زايد انطلاق النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين».
وأضاف سموه «تظل الزراعة أحد القطاعات الحيوية في الدولة، ومن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل الخبرات إلى الشباب واعتماد أحدث الممارسات، نحافظ على هذه الثروة وننتقل بها إلى المستقبل».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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