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«ميتا» تكشف عن تحديثات واتساب في قمة الإعلام العربي

«ميتا» تكشف عن تحديثات واتساب في قمة الإعلام العربي
28 مايو 2025 21:08

أكدت مون باز، مديرة الشراكات العالمية في أفريقيا والشرق الأوسط وتركيا في «ميتا»، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من «قنوات واتساب» لصالح المشتركين ومنشئي المحتوى والشركات، مع استمرار تطوير المنصة لتصبح حلاً فعالاً للاتصالات المؤسسية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «قنوات واتساب لتعزيز التواصل» ضمن «قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب»، التي عقدت على مدار يوم واحد تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2025» التي نظمها نادي دبي للصحافة واختتمت فعالياتها اليوم.
وأوضحت باز أن «قنوات واتساب»، التي أُطلقت العام الماضي، تمثل أداة تواصل مباشر للناشرين والشركات والمبدعين لإرسال رسائل أحادية الاتجاه إلى جمهور كبير، متجاوزة مرشحات الخوارزميات لضمان وصول الرسائل. وأضافت أن واتساب أصبح أكثر ملاءمة للأعمال مع طرح 12 ميزة جديدة مؤخراً، تشمل تحسينات على مكالمات الفيديو، ونصوص الرسائل الصوتية، وملاحظات الفيديو للقنوات، ومسح المستندات ضوئيًا.
واختتمت بالتأكيد على أن «ميتا» ستواصل تقديم المزيد من أشكال التواصل والمنصات الجديدة.

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