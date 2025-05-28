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علوم الدار

جهود إماراتية مكثفة لإغاثة أهالي غزة

دعم الإمارات ساهم بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة (من المصدر)
29 مايو 2025 01:08

غزة (الاتحاد)

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تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإغاثية الحثيثة في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، لمساندة سكان القطاع الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، بلغت حد المجاعة التي تنهش أمعاء آلاف المدنيين.
وفي ظل هذا الوضع المأساوي، قدمت الإمارات المساعدات الغذائية لـ 3659 عائلة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، مستهدفة أكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية.
وقد قامت الفرق التطوعية الإماراتية بتوزيع كميات من الطحين والسكر على عدد من المخيمات في جنوب القطاع، في محاولة عاجلة لتخفيف معاناة الأهالي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ضحايا الجوع الذي يفتك بالأبرياء.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3»، إلى الوصول إلى المخيمات كافة ضمن المبادرات الإغاثية التي تستهدف مراكز الإيواء.
وتهدف هذه الخطوات إلى دعم الأسر النازحة وتأمين احتياجاتها الأساسية، عبر توفير المواد اللازمة وتمكينها من إنتاج الخبز يومياً داخل المخيمات، بعد تصاعد الأزمة الإنسانية.

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