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حملة تفتيشية على المسالخ في أبوظبي

وفد البلدية خلال الحملة (من المصدر)
29 مايو 2025 01:08

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت دائرة البلديات والنقل، متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي، حملة تفتيشية على المسالخ التابعة للبلدية، للوقوف على الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير بيئة آمنة للعاملين والمراجعين.
وشملت الحملة، التي استمرت ثلاثة أيام متواصلة المسلخ الآلي بأبوظبي، ومسلخ الشهامة، ومسلخ بني ياس، ومسلخ الوثبة، للتأكد من تطبيق متطلبات ومعايير البيئة والصحة والسلامة في المسالخ.
وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على التأكد من مدى التزام العاملين في المسالخ بتطبيق متطلبات البيئة والصحة والسلامة، وكذلك توعية الجمهور وموظفي ومشغلي المسالخ بأهمية توفير بيئة عمل آمنة تضمن سلامة الجميع، وتحافظ على البيئة الصحية النظيفة بالمسالخ.
كما تمت توعية العاملين في المسالخ بأهمية الالتزام بمتطلبات السلامة أثناء عمليات الذبح والتقطيع، وضرورة استخدام معدات السلامة المناسبة، والتأكد من تطبيق الموظفين ومشغلي المسالخ لكافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع، كذلك تمت توعية العاملين في المسالخ بكيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وتعريفهم بالإجراءات الصحيحة لعمليات الإخلاء الآمن، وبنقاط التجمع الخارجية لكل مسلخ.

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عيد الأضحى المبارك
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