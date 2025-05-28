«شؤون التعليم الخاص» بعجمان يعزّز البيئة التعليمية في المدارس

عجمان (وام)

نظّم مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، بالتعاون مع مؤسسة معهد الوقاية من الأزمات «CPI»، ورشة متخصصة تحت عنوان «مدارس أكثر أماناً وسلوك أفضل: استراتيجيات لتحقيق التوازن بين سلامة المدرسة والسلوك الإيجابي»، مستهدفة مديري المدارس والكادر الإداري والتربوي في الإمارة.

قدمت الورشة حزمة من الاستراتيجيات العملية المبنية على أُسس علمية، بهدف تمكين العاملين في الحقل التربوي من بناء بيئة مدرسية آمنة، تدعم السلوك الإيجابي للطلبة.

وتناولت الورشة محاور متنوعة، هدفت إلى تعزيز ثقافة المساءلة والاحترام، وتطوير استجابات سلوكية تراعي العلاقات والصدمات، إلى جانب تطبيق نهج شمولي «360 درجة» يسهم في تحسين السلوك وضمان السلامة المدرسية.