«شرطة رأس الخيمة» تحصد جائزة الشارقة للماليّة العامة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن الإنجاز الذي حققته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الشؤون المالية، بحصولها على جائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة عن فئة «الجهة المتميزة في إدارة المشتريات والعقود والمناقصات والمزايدات والأصول الحكومية»، يعد إضافة جديدة لسجل نجاحاتها المتواصلة.

وأشار، خلال تكريمه بحضور العميد جمال أحمد الطير، نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد محمد عبيد الخاطري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، في مبنى القيادة العامة وجميع العاملين بإدارة الشؤون المالية، إلى أن هذا الفوز يؤكد التزام شرطة رأس الخيمة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد الحكومية بكفاءة واحترافية. ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، ويعزز من مكانتها الريادية والتنافسية على مستوى العالم.

وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا كفاءة كوادر شرطة رأس الخيمة المتميزة وتفانيهم في العمل، وإصرارهم على العمل بروح الفريق الواحد، وتطبيق أهداف استراتيجية وزارة الداخلية ومنهجيات مؤسسية ترتكز على التميز والجودة والابتكار في الأداء. ودعا جميع الإدارات والوحدات التنظيمية إلى الاستمرار في مسيرة العطاء والتميز الشرطي، والمشاركة الفاعلة في الجوائز المحلية والإقليمية والدولية.

وأضاف اللواء النعيمي، أن شرطة رأس الخيمة ماضية بخطى واثقة نحو الريادة، وملتزمة بدورها في دعم مسيرة التطوير الحكومي في دولة الإمارات، متمنياً التوفيق والسداد للجميع، والمزيد من الجوائز والإنجازات الريادية، استشرافاً للمستقبل، وتحقيقاً للتنمية والاستدامة الشرطية.