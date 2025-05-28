الخميس 29 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«احذر تجاوز الإشارة الحمراء» في عجمان

جانب من عجمان
29 مايو 2025 01:08

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
«الأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية الفرعية «احذر تجاوز الإشارة الحمراء»، وذلك ضمن خطتها السنوية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن مخالفة قوانين السير والمرور، خصوصاً تلك المرتبطة بتجاوز الإشارة الحمراء.
وأوضح العقيد غيث خليفة الكعبي، مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحملة تأتي في إطار جهود شرطة عجمان المستمرة في رفع مستوى الوعي لدى السائقين بخطورة تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، لما يترتب على ذلك من حوادث جسيمة تهدد الأرواح، وتعرض ممتلكات الآخرين للخطر.
وأضاف الكعبي، أن تجاوز الإشارة الحمراء يُعد من أكثر المخالفات المرورية خطورة، ولذلك تُكثّف الجهود التوعوية بالتوازي مع الرقابة الميدانية، مؤكداً أهمية الالتزام التام بقواعد المرور للحفاظ على سلامة الجميع. 
ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل المباشر في الميدان، إلى جانب بث رسائل توعوية عبر الشاشات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة عجمان.

1000 درهم
شدد العقيد غيث خليفة الكعبي على أن «شرطة عجمان» لن تتهاون مع المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، موضحاً أن عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء للمركبات الخفيفة تبلغ 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، أما المركبات الثقيلة فتبلغ المخالفة 3000 درهم، بالإضافة إلى وقف رخصة القيادة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحبها، في حين تبلغ مخالفة الدراجات النارية 1000 درهم، و12 نقطة مرورية سوداء، وذلك وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.
ودعا مدير إدارة المرور والدوريات جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية، والتقيد بالسرعات المحددة، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع على الطرقات.

الإشارة الحمراء
تجاوز الإشارة الحمراء
الإمارات
مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء
شرطة عجمان
عجمان
السلامة المرورية
الحوادث المرورية
التوعية المرورية
الوعي المروري
آخر الأخبار
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اقتصاد
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
اليوم 18:05
فون دير تتسلم الجائزة
الأخبار العالمية
فون دير تتوقع تشكيل نظام عالمي جديد
اليوم 18:02
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اقتصاد
مذكرة تعاون بين «طاقة أبوظبي» و«العالمي لتمويل المناخ»
اليوم 18:01
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
علوم الدار
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
اليوم 17:59
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اقتصاد
«الشارقة الإسلامي» يعلن تسعير إصدار صكوك بقيمة نصف مليار دولار
اليوم 17:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©