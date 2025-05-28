«احذر تجاوز الإشارة الحمراء» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، الحملة المرورية الفرعية «احذر تجاوز الإشارة الحمراء»، وذلك ضمن خطتها السنوية الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية، والحد من الحوادث الناتجة عن مخالفة قوانين السير والمرور، خصوصاً تلك المرتبطة بتجاوز الإشارة الحمراء.

وأوضح العقيد غيث خليفة الكعبي، مدير إدارة المرور والدوريات، أن الحملة تأتي في إطار جهود شرطة عجمان المستمرة في رفع مستوى الوعي لدى السائقين بخطورة تجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، لما يترتب على ذلك من حوادث جسيمة تهدد الأرواح، وتعرض ممتلكات الآخرين للخطر.

وأضاف الكعبي، أن تجاوز الإشارة الحمراء يُعد من أكثر المخالفات المرورية خطورة، ولذلك تُكثّف الجهود التوعوية بالتوازي مع الرقابة الميدانية، مؤكداً أهمية الالتزام التام بقواعد المرور للحفاظ على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى توعية السائقين من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتواصل المباشر في الميدان، إلى جانب بث رسائل توعوية عبر الشاشات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة عجمان.



1000 درهم

شدد العقيد غيث خليفة الكعبي على أن «شرطة عجمان» لن تتهاون مع المخالفين، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعرّض حياته وحياة الآخرين للخطر، موضحاً أن عقوبة تجاوز الإشارة الحمراء للمركبات الخفيفة تبلغ 1000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً، أما المركبات الثقيلة فتبلغ المخالفة 3000 درهم، بالإضافة إلى وقف رخصة القيادة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحبها، في حين تبلغ مخالفة الدراجات النارية 1000 درهم، و12 نقطة مرورية سوداء، وذلك وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بالإشارات الضوئية، والتقيد بالسرعات المحددة، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنياً السلامة للجميع على الطرقات.