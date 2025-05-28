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علوم الدار

سيف بن زايد: الإمارات في صدارة الثورة الرقمية العالمية

سيف بن زايد: الإمارات في صدارة الثورة الرقمية العالمية
29 مايو 2025 01:04

أعلن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات أصبحت في صدارة الثورة الرقمية العالمية.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شكراً سيدي القائد، فبفضل الله سبحانه وتعالى ورؤية سموكم الثاقبة، أصبحت الإمارات في صدارة الثورة الرقمية العالمية:
• فاينانشال تايمز: OpenAI تنضم للخطة الأميركية الإماراتية
• CNN: شراكة ترامب وأبوظبي لبناء مركز بيانات AI
• بلومبيرغ: إعلان مركز Stargate في أبوظبي
• CNBC: إنفيديا، سيسكو، أوراكل، وOpenAI تدعم المشروع
• رويترز: التشغيل في 2026».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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