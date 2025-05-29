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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيبال بذكرى يوم الجمهورية

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس النيبال بذكرى يوم الجمهورية
29 مايو 2025 09:28

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى فخامة رام شاندرا بوديل رئيس النيبال، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس رام شاندرا بوديل.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي كي بي شارما أولي رئيس وزراء النيبال.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
نيبال
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