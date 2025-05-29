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مطارات دبي تكثّف استعداداتها لوداع واستقبال الحجاج

مطارات دبي تكثّف استعداداتها لوداع واستقبال الحجاج
29 مايو 2025 13:43

 أكدت مطارات دبي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل رحلة الحجاج، من خلال إطلاق خطة شاملة في مطار دبي الدولي لتيسير مغادرتهم وعودتهم من المطار، وذلك في إطار التزامها بتوفير تجربة سفر سلسة خلال واحدة من أكثر فترات الذروة في العام.


ووفق بيان صحفي صادر اليوم، فمن المقرر أن يغادر نحو 3100 حاج هذا العام من مطار دبي الدولي على متن 28 رحلة تشغلها كل من طيران الإمارات، وفلاي دبي، والخطوط الجوية السعودية وفلاي ناس، ومن المقرر أن يغادر الوفد الرسمي لحكومة دبي على متن أول رحلة حج رسمية من المبنى 3 في الأول من يونيو الجاري.


ولضمان تجربة سلسة ومنظمة، قامت مطارات دبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن مجتمع المطار "oneDXB"، بما في ذلك القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودناتا، وشركات الطيران، باتخاذ عدد من الإجراءات، منها: تخصيص كاونترات لإتمام إجراءات السفر في المباني 1 و2 و3، وتوفير غرف للصلاة ومرافق لتغيير الملابس في جميع المباني استعداداً للإحرام، مع الحرص على توفير الدعم اللازم للحجاج من قبل سفراء تجربة الضيوف الناطقين بعدة لغات، إضافة إلى مكاتب خاصة بلجنة الحج، وتخصيص أحزمة أمتعة لضمان التعامل الآمن مع عبوات مياه زمزم.


ويُنصح الحجاج بالوصول إلى المطار قبل موعد الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتأكد من حمل جميع وثائق السفر المطلوبة، بما في ذلك جواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية، وتصريح الحج، وشهادة التطعيم.

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وأكد عيسى الشامسي، نائب رئيس أول لعمليات مباني المسافرين في مطارات دبي، الالتزام بضمان مغادرة كل حاج وهو يشعر بالثقة والاطمئنان، وعودته إلى أرض الوطن بيسر وسهولة، من خلال الجهود الدؤوبة للفرق وتكاتف مجتمع مطار دبي الدولي.


ومن المتوقع أن يعود الحجاج بين 9 و12 يونيو المقبل، حيث تم إعداد ترتيبات خاصة لاستقبالهم تتضمن دعماً منسقاً للأمتعة، وتقديم هدية رمزية تعبيراً عن التقدير.


ويتزامن موسم الحج هذا العام مع ذروة موسم السفر الصيفي وعطلة عيد الأضحى المبارك، ما يُتوقع معه زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي.

المصدر: وام
مطارات دبي
الحجاج
مطار دبي الدولي
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