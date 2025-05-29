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علوم الدار

«تريندز» يشارك في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025

«تريندز» يشارك في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025
29 مايو 2025 14:42

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، الذي انطلقت فعالياته أمس في مركز أدنيك بمدينة العين، بمشاركة نخبة من الجهات الرسمية والخاصة والجامعات والمؤسسات البحثية والخبراء المتخصصين في مجالات الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية. ويستمر الحدث حتى 31 مايو الجاري، بتنظيم من وزارة التغير المناخي والبيئة.

ويشارك «تريندز» بصفته الشريك البحثي الرسمي للحدث، حيث افتتح جناحه المعرفي الذي يضم مجموعة من البحوث والدراسات المتخصّصة في مجالات الزراعة والاستدامة، إلى جانب غرفة بودكاست وتقنيات تفاعلية مبتكرة، تهدف إلى تعزيز نشر المعرفة وتقديم حلول علمية داعمة للأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة «تريندز» باعتباره شريكاً بحثياً في هذا الحدث تعكس التزامه العميق بدعم التوجهات الإستراتيجية في مجال الزراعة الذكية والاستدامة، مشيرا إلى أن «تريندز» يعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى أدوات تطبيقية تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي.

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وعلى هامش المعرض، عقد مكتب تريندز في مدينة العين أول اجتماع رسمي له، حيث تم خلاله استعراض الخطط التنفيذية المستقبلية للمكتب، وسبل تفعيل دوره في تعزيز الاستدامة المعرفية وتمكين الكفاءات الشابة في المجالات البحثية والابتكارية.

وقالت وردة المنهالي، مديرة مكتب تريندز في العين، إن إطلاق فعاليات مكتب تريندز من هذا المؤتمر يشكّل بداية قوية نحو تعزيز دوره في دعم المبادرات البحثية والمعرفية داخل المجتمع، لافتة إلى أن «تريندز» يهدف إلى بناء منصة تفاعلية تُسهم في تمكين الشباب الباحثين، وتوفر بيئة حاضنة للإبداع العلمي والمعرفي.

وأوضحت المنهالي أنه تم خلال الاجتماع الأول وضع أطر العمل الاستراتيجية والخطط التنفيذية للمرحلة المقبلة، والتي ستركز على مشروعات تدعم التنمية المستدامة، والابتكار والتكنولوجيا.

تريندز
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