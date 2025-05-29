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تحديد عطلة عيد الأضحى في حكومة دبي

تحديد عطلة عيد الأضحى في حكومة دبي
29 مايو 2025 14:52

أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميماً بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك للعام 1446 هجرية، تقرر بموجبه تعطيل العمل في جميع الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي اعتباراً من يوم وقفة عرفة الموافق 9 ذي الحجة 1446 هجرية الموافق الخميس 5 يونيو 2025، وحتى يوم 12 ذي الحجة 1446هجرية الموافق الأحد 8 يونيو 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

واستثنى التعميم - الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي - الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة حيث تُقَرَّر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافقها بانتظام خلال هذه العطلة.

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وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً لهم موفور الصحة والعافية، وسائلةً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

المصدر: وام
حكومة دبي
عيد الأضحى
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