طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

الطقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام رطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وحركتها شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب تدريجياً صباح السبت غرباً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:45والمد الثاني عند الساعة 59:02، والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 20:34.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:33.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 42 27 80 20دبي 43 28 80 20الشارقة 42 29 75 25عجمان 38 30 80 25أم القيوين 39 30 80 25رأس الخيمة 42 30 80 25الفجيرة 38 33 70 20العـين 44 27 65 10ليوا 45 25 70 15الرويس 41 24 80 25السلع 42 25 80 25دلـمـا 38 28 85 30طنب الكبرى / الصغرى 38 30 85 30أبو موسى 38 30 80 25