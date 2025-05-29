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طحنون بن زايد يلتقي مايك بلومبرغ

طحنون بن زايد يلتقي مايك بلومبرغ
29 مايو 2025 19:28

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مايك بلومبرغ مؤسس «بلومبرغ المحدودة» و«مؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية».
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيت @MikeBloomberg، مؤسس بلومبرغ المحدودة ومؤسسة بلومبرغ للأعمال الخيرية، حيث ناقشنا الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في بناء مؤسسات المستقبل وتعزيز اتخاذ القرار القائم على البيانات والفعالية على أعلى المستويات. كما بحثنا مساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم أولويات التنمية العالمية من خلال رفع  الكفاءة والحد من الهدر المؤسسي».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «وتناول النقاش كذلك المتطلبات المتزايدة للبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتأثيراتها على أنظمة الطاقة العالمية، ودور الابتكار المستدام والتقنيات النظيفة في مواجهة هذه التحديات. وقد أكدنا أهمية التعاون الدولي لتحقيق أثر تنموي فعّال ومستدام يخدم الاقتصادات والمجتمعات على المدى الطويل».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مايك بلومبرغ
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
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