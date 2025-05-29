السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وفد أمني صيني يطلع على ممارسات «شرطة أبوظبي»

وفد أمني صيني يطلع على ممارسات «شرطة أبوظبي»
30 مايو 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دوامة القتل في غزة وصمة عار في تاريخ الإنسانية
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. اختتام فعاليات النسخة السابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

اطلع زهو سييوان، رئيس أركان مكتب الأمن العام التابع لبلدية تيانجين في جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق على أفضل الممارسات التطويرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في الإمارة.
والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد، وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، والاطلاع على الدور الريادي للأكاديمية في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
واستمع الوفد إلى شرح عن الهيكل التنظيمي للأكاديمية، وجهودها التطويرية وزار مرافقها وقاعاتها التدريبية، واطلع على تطبيقات التدريب الرقمي والأنظمة التكنولوجية، ومحاكاة الواقع الافتراضي، في مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية، وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية المستخدمة في المركز، وآلية العمل باتباع أحدث التقنيات.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
تيانجين
الصين
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©