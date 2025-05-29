اعتماد أول «مساحة شبابية» في الفجيرة

الفجيرة (وام)

اعتمد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أول مساحة شبابية في إمارة الفجيرة، وفي أول جهة حكومية على مستوى الدولة، وذلك في إطار مبادرة «مساحات شبابية» ضمن الحزمة الأولى من مبادرات ومشاريع الأجندة الوطنية للشباب 2031.

تهدف المساحة الجديدة - التي تقع بمقر برنامج الفجيرة للتميز الحكومي - إلى توفير بيئة محفزة وآمنة ومجهزة بالموارد كافة التي تسهم في تمكين الشباب من الإبداع والمشاركة الفاعلة في تطوير المجتمع.

وأكد معالي الدكتور سلطان النيادي، أن تمكين الشباب يبدأ بتوفير بيئات محفزة تحتضن طاقاتهم، مشيراً إلى أن المساحات الشبابية في مختلف إمارات الدولة تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الجهود الوطنية لتقديم فرص للنمو، والتعلّم، وصناعة أثر حقيقي يعزز جودة حياة الشباب ويقربهم أكثر من مستقبلهم.

وسلط أعضاء مجلس الفجيرة للشباب، خلال الحدث، الضوء على أهمية المساحات الشبابية ودورها في تعزيز روح الابتكار، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة.

واختتمت الفعالية بجولة تعريفية داخل مقر برنامج الفجيرة للتميّز الحكومي، اطلع خلالها الحضور على المرافق المخصصة للشباب في المساحة الشبابية، وآلية استخدامها وإدارتها بما يخدم تطلعاتهم واحتياجاتهم، بما يمكّنهم من الإسهام الإيجابي في بناء مستقبل دولة الإمارات.

وقال الدكتور سليمان الكعبي، مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، إن تمكين الشباب من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة لإعداد القيادات الشابة من أهم التوجهات الوطنية، وهو ما سيسهم في إشراكهم في دعم مجالات التخطيط الاستراتيجي والابتكار في حكومة الفجيرة.