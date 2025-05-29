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برعاية نهيان بن مبارك.. «صندوق الوطن» ينظم لقاءً تعريفياً بـ«جسور الدولي»

برعاية نهيان بن مبارك.. «صندوق الوطن» ينظم لقاءً تعريفياً بـ«جسور الدولي»
30 مايو 2025 01:01

أبوظبي (وام)
نظم صندوق الوطن، لقاءً تعريفياً ببرنامج «جسور الدولي» في نسخته الرابعة، التي تفتح الباب أمام المتميزين من حديثي التخرج من الجامعات الإماراتية من أبناء وبنات الإمارات، للمعايشة والتدريب والعمل في كبريات الشركات الألمانية في المجالات التقنية والتكنولوجية، والهندسة الطبية، وفق أحدث البرامج العالمية.
شارك في اللقاء الذي عقد برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، 25 من خريجي الجامعات الذين تم اختيارهم وفق شروط محددة للسفر إلى ألمانيا، والانخراط في تجربة معايشة وعمل داخل كبرى الشركات الألمانية العاملة في المجالات التقنية والصناعية.

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حضر اللقاء ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، وعدد من الخبراء الدوليين المشرفين على المبادرة.
وقال القرقاوي: «إن اللقاء تضمّن ورشاً تدريبية وتثقيفية متخصصة تركز على أسلوب العيش والعمل في ألمانيا، وأهم الضوابط والإرشادات اللازمة، إضافة إلى التعريف بخطط التدريب والتوظيف داخل الشركات الألمانية، كما تضمن شرحاً وافياً حول ما يتيحه برنامج جسور الدولي للمشاركين من فرص تدريبية وعمل لمدة شهرين في بيئة عمل متقدمة، وفق برنامج شامل يرعاه صندوق الوطن، ويتكفل بتغطية شاملة لمراحله كافة، فضلاً عن تخصيص أحد الخبراء الدوليين للإشراف والمتابعة للمشاركين كافة خلال فترة البرنامج بألمانيا».
ونقل القرقاوي للمشاركين كافة في النسخة الرابعة من «برنامج جسور الدولي» تحيات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وحرصه على متابعة ودعم هذه المبادرة، التي تُعد رائدة في مجال التدريب والتمكين والتوظيف للمتميزين من أبناء وبنات الإمارات.
وأكد أن «برنامج جسور الدولي» يعكس التزام الصندوق بتمكين الشباب وتأهيلهم للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد معرفي مستدام، من خلال الاطلاع والمعايشة والتدريب داخل المصانع الألمانية المتطورة، حيث يعد «برنامج جسور الدولي» نموذجاً لما يقوم به صندوق الوطن من جهود لتمكين الشباب الإماراتي وتطوير إمكاناتهم، وفق الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي تضع شباب الإمارات في صدارة الأولويات باعتبارهم صناع المستقبل.
وأضاف: «إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك أشاد بالدعم الكبير والرعاية التي تقدمها مجموعة الرستماني لمبادرة (جسور الإماراتية)، ما يجسّد الحس الوطني للقائمين على هذه المجموعة، ويجعل منهم شركاء رئيسيين لصندوق الوطن في إنجاح هذه المبادرة المهمة».
وأوضح القرقاوي أن صندوق الوطن برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك حرص كل الحرص على توفير برنامج متكامل، وبيئة تدريبية مناسبة، تتيح للمشاركين التعرف على أحدث ما توصلت إليه الصناعة الألمانية، وتمثيل ثقافتهم الوطنية أثناء وجودهم في الخارج، مشيراً إلى أن المشاركين في البرنامج يمثلون الهوية الوطنية الإماراتية بقيمها ومكوناتها، وأن البرنامج فرصة حقيقية لهم لإكساب مهارات مختلفة في إدارة الشؤون المالية الشخصية، وإعداد الميزانية والتكيف مع بيئات العمل الأوروبية.
وأشار إلى أن خبراء برنامج «جسور الدولي» حرصوا خلال اللقاء على تعريف المشاركين من خريجي الجامعات الإماراتية بثقافة العمل، حيث يتم تنظيم برنامج متخصّص لمدة أسبوعين للتدريب داخل الشركات الألمانية العاملة بالإمارات، قبل السفر إلى ألمانيا للعمل في الشركات الأم هناك، مشيراً إلى أن البرنامج يقدّم تجربة عملية متقدمة، ويمنح شباب الإمارات ميزة تنافسية في سوق العمل المحلي والعالمي، خصوصاً مع تزايد الطلب على المهارات التقنية المركبة، مؤكداً التزام صندوق الوطن بإعداد جيل من رواد التكنولوجيا الإماراتيين، عبر تمكينهم من الاطلاع على التجارب العالمية، وتحويل هذه الخبرات إلى إنجازات وطنية.
وأعرب الطلبة المشاركون في «برنامج جسور الدولي» عن اعتزازهم بهذه الفرصة، مؤكدين عزمهم على الاستفادة القصوى من البرنامج، واكتساب المعرفة والخبرة الألمانية المتقدمة، بما يؤهلهم للحصول على فرص مهنية واعدة في سوق العمل، مشيدين بالدعم الذي يقدمه صندوق الوطن ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك للمتميزين من أبناء وبنات الإمارات.
يذكر أن برنامج «جسور الدولي» بدأ كمبادرة من فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة (4IR Taskforce)، الذي تأسّس عام 2020، واعتمده صندوق الوطن رسمياً في عام 2021. وقد شهد البرنامج تطوراً ملحوظاً على مدى السنوات، على مستوى التدريب المقدم، والأعداد المرشحة، بدءاً من الدفعة الأولى التي ضمت 13 طالباً في عام 2022، مروراً بدفعة الثانية والثالثة، ليصل هذا العام إلى الدفعة الرابعة التي تضم 25 مشاركاً.

الإمارات
صندوق الوطن
نهيان بن مبارك
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