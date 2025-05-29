هزاع بن زايد وحامد بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الهاملي والرميثي

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حفل استقبال أقامه كل من هلال مسري صياح خلف الهاملي، والدكتور محمد راشد أحمد خلف الهاملي بمناسبة زفاف أنجالهم.

وأقيم الحفل في قاعة «إرث أبوظبي» بمناسبة زفاف كل من خلف هلال مسري صياح خلف الهاملي إلى كريمة سعيد محمد ميزر الرميثي، وصابر هلال مسري صياح خلف الهاملي إلى كريمة حميد صابر مجرن خلف الهاملي، وخليفة محمد راشد أحمد خلف الهاملي إلى كريمة هلال مسري صياح خلف الهاملي.

وأعرب سموّه عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر الحفل، الذي تخللته الأهازيج التراثية والفنون الشعبية، عددٌ من المسؤولين، وجمعٌ من المدعوين والمهنئين وأقارب العرسان.

كما حضر سموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه كلٌّ من هلال مسري صياح خلف الهاملي، والدكتور محمد راشد أحمد خلف الهاملي بمناسبة زفاف أنجالهما.

وأُقيم الحفل في قاعة «إرث أبوظبي» بمناسبة زفاف كلٍّ من خلف هلال مسري صياح خلف الهاملي إلى كريمة سعيد محمد ميزر الرميثي، وصابر هلال مسري صياح خلف الهاملي إلى كريمة حميد صابر مجرن خلف الهاملي، وخليفة محمد راشد أحمد خلف الهاملي إلى كريمة هلال مسري صياح خلف الهاملي.

وأعرب سموّ الشيوخ عن خالص التهاني للعرسان وذويهم، متمنين لهم حياة أُسرية هانئة وسعيدة. حضر حفل الاستقبال، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.