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علوم الدار

عبدالله آل حامد: أطلقنا منظومة إعلامية جديدة

عبدالله آل حامد
29 مايو 2025 21:31

أعلن معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، إطلاق منظومة إعلامية جديدة.
وقال معاليه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أطلقنا اليوم في مجلس الإمارات للإعلام، منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء قطاع إعلامي تنافسي، متطور، مرن ومسؤول، يواكب متغيرات العصر وينطلق من ثوابتنا الوطنية، ليعكس صورة الإمارات نموذجاً للريادة، والابتكار».
وأضاف معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد أن «المنظومة تواكب تحولات القطاع بتشريعات حديثة وخدمات ذكية تنظم مجالات الألعاب الإلكترونية، والمحتوى الإخباري والإعلاني، ومنصات البث، بما يهيئ بيئة إعلامية أكثر دعماً للمواهب الوطنية، والمشاريع الناشئة، وصناعة المحتوى المحلي، وينعكس إيجاباً على جودة المحتوى، وضمان احترام القيم، وحماية الهوية الوطنية، وزيادة مساهمة قطاع الإعلام في الاقتصاد الوطني».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبدالله آل حامد
المكتب الوطني للإعلام
مجلس الإمارات للإعلام
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