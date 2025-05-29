«الفارس الشهم 3» تبدأ حفر آبار مياه في غزة

غزة (الاتحاد)

في إطار الجهود الإغاثية المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني، بدأت عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروع حفر آبار مياه صالحة للاستخدام جنوب قطاع غزة، ضمن المرحلة الرابعة من مشاريع المياه، التي تهدف إلى توفير مصادر آمنة للمياه في ظل الانهيار الحاد للبنية التحتية نتيجة الحرب الأخيرة على القطاع.

ويأتي المشروع بالتعاون مع الهيئات المحلية في غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل، استجابةً للحاجة الماسة للمياه، خاصة في مناطق الإيواء التي تعاني من شح شديد في الموارد الأساسية.

وواجه السكان تحديات كبيرة في الوصول إلى المياه، ما دفع العملية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع شملت في مراحلها الأولى إنشاء خط ناقل، وتوفير صهاريج مياه، ثم حفر آبار بدائية، وصولاً إلى هذه المرحلة التي تشمل حفر آبار تسهم في تلبية الاحتياج اليومي للمياه.

وأعرب رئيس بلدية دير البلح، نزار عياش، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به عملية «الفارس الشهم 3» في التخفيف من معاناة المدنيين.

وأكد محمود حسنين، منسق المشاريع في العملية، أن الإمارات وضعت توفير المياه أولوية إنسانية منذ بداية الحرب، انطلاقًا من التزامها بحق الإنسان في الوصول إلى المياه كعنصر أساسي من عناصر الحياة.

وقبل عدة أيام، أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» المرحلة الرابعة من مشروع توفير المياه لسكان قطاع غزة، من خلال دعم مشروع صيانة الآبار المركزية في نطاق بلديات القطاع، بهدف تعزيز قدرة البلديات على إيصال المياه للسكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.

وشمل المشروع، إصلاح 28 بئراً معطلة في مختلف محافظات قطاع غزة، ليتم تغطية نحو 700 ألف نسمة في القطاع، للتخفيف من واقعهم الصعب.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» للتخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، عبر مشاريعها الإنسانية المتواصلة في مختلف محافظات قطاع غزة، والتي تهدف لتذليل العقبات أمام السكان وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والحيوية.