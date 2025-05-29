السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الفارس الشهم 3» تبدأ حفر آبار مياه في غزة

دعم الإمارات ساهم بتخفيف معاناة أهالي غزة (من المصدر)
30 مايو 2025 01:02

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
إسرائيل تنذر بإخلاء 5 مناطق في شمال غزة «فوراً»

في إطار الجهود الإغاثية المستمرة التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني، بدأت عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروع حفر آبار مياه صالحة للاستخدام جنوب قطاع غزة، ضمن المرحلة الرابعة من مشاريع المياه، التي تهدف إلى توفير مصادر آمنة للمياه في ظل الانهيار الحاد للبنية التحتية نتيجة الحرب الأخيرة على القطاع.
ويأتي المشروع بالتعاون مع الهيئات المحلية في غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل، استجابةً للحاجة الماسة للمياه، خاصة في مناطق الإيواء التي تعاني من شح شديد في الموارد الأساسية.
وواجه السكان تحديات كبيرة في الوصول إلى المياه، ما دفع العملية إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع شملت في مراحلها الأولى إنشاء خط ناقل، وتوفير صهاريج مياه، ثم حفر آبار بدائية، وصولاً إلى هذه المرحلة التي تشمل حفر آبار تسهم في تلبية الاحتياج اليومي للمياه.
وأعرب رئيس بلدية دير البلح، نزار عياش، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به عملية «الفارس الشهم 3» في التخفيف من معاناة المدنيين.
وأكد محمود حسنين، منسق المشاريع في العملية، أن الإمارات وضعت توفير المياه أولوية إنسانية منذ بداية الحرب، انطلاقًا من التزامها بحق الإنسان في الوصول إلى المياه كعنصر أساسي من عناصر الحياة.
وقبل عدة أيام، أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» المرحلة الرابعة من مشروع توفير المياه لسكان قطاع غزة، من خلال دعم مشروع صيانة الآبار المركزية في نطاق بلديات القطاع، بهدف تعزيز قدرة البلديات على إيصال المياه للسكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
وشمل المشروع، إصلاح 28 بئراً معطلة في مختلف محافظات قطاع غزة، ليتم تغطية نحو 700 ألف نسمة في القطاع، للتخفيف من واقعهم الصعب.
وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» للتخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، عبر مشاريعها الإنسانية المتواصلة في مختلف محافظات قطاع غزة، والتي تهدف لتذليل العقبات أمام السكان وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والحيوية.

حفر الآبار
الآبار
غزة
فلسطين
الإمارات
قطاع غزة
أهالي غزة
سكان غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
الفارس الشهم 3
الشعب الفلسطيني
المساعدات الإغاثية
مساعدات الإمارات
المساعدات الإماراتية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©