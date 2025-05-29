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علوم الدار

آمنة الضحاك: دور محوري للأكاديميين في توفير حلول لتحديات القطاع الزراعي

آمنة الضحاك
30 مايو 2025 01:01

العين (وام) 

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أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي المنعقد حالياً بمركز أدنيك في العين يعد منصة حيوية لتبادل الأفكار وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
وقالت معاليها، إن المؤتمر والمعرض المصاحب يضمان عدداً من الشركاء، بدءاً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مروراً بكبرى شركات القطاع الخاص، وصولاً إلى رواد الأعمال الذين سيسهمون بتطوير هذا القطاع من خلال إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الموجودة وتأسيس شركات لتطوير الحلول العملية للمشكلات القائمة.
وأضافت أن القطاع الأكاديمي يلعب دوراً محورياً في هذا التوجه عبر الجامعات ومراكز الأبحاث المشاركة في المعرض والتي تعرض أبحاثاً تركز على التحديات الزراعية المحلية فيما يقدم الطلاب مشاريع بحثية واعدة تحمل في طياتها حلولاً مبتكرة يتم العمل على تحويلها إلى مشاريع تجارية من خلال شركات ناشئة.
وأكدت معاليها أهمية مشاركة المزارعين والمنتجين، الذين يشكلون العمود الفقري للقطاع، ويشاركون بأعداد كبيرة (نحو 100 مزارع ومنتج) في مختلف التخصصات الزراعية، لتبادل الخبرات وعرض منتجاتهم.
ونوهت إلى أن «المركز الزراعي الوطني» الذي تم الإعلان عنه رسمياً خلال المعرض يعد أحد المبادرات الرئيسة في برنامج «ازرع الإمارات» والذي سيضع خريطة طريق لتحقيق المستهدفات للسنوات الخمس المقبلة مثل زيادة المساحات المزروعة عضوياً، وتقليل الفاقد بعد الحصاد، وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وأوضحت أن المركز سيكون حلقة وصل بين المزارعين والقطاع الخاص مهمته الأساسية توفير الدعم والحلول للتحديات التي تواجه المزارعين.
وأشارت إلى الاتفاقيات الموقعة خلال المؤتمر والمعرض والتي صممت لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، من خلال بناء القدرات، وتوفير فرص التسويق، ودعم التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز البحث العلمي الزراعي.

آمنة الضحاك
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