جامعة الإمارات تستعرض مشاريعها البحثية في «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي»

العين (وام)

تستعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة أبرز مشاريعها البحثية والتطبيقية خلال مشاركتها في «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025».

وأوضح الدكتور محمد اليافعي عميد كلية الزراعة والطب البيطري أن مشاركة الكلية في هذا الحدث الهام تأتي تجسيداً لدور الجامعة الرائد في دعم البحث العلمي والابتكار في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة، مشيراً إلى أن الكلية تستعرض خلال المعرض أحدث مشاريعها البحثية والتطبيقية التي تهدف إلى تطوير حلول فعالة ومبتكرة للتحديات الزراعية في البيئات الصحراوية بما يعزز من دور الجامعة مركزاً رائداً في دعم الاستدامة والابتكار الزراعي في الدولة.

وأضاف، أن المؤتمر والمعرض المصاحب يعد منصة استراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات، وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الزراعة الذكية والمستدامة، مما يعزز توجه الدولة نحو التوسع في الإنتاج المحلي وتحقيق الاستدامة البيئية.