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محمد الشرقي يستقبل سفيري إندونيسيا وأوكرانيا وقنصل عام الولايات المتحدة

محمد الشرقي يستقبل سفيري إندونيسيا وأوكرانيا وقنصل عام الولايات المتحدة
30 مايو 2025 01:01

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، كلاً على حدة، حسين باقيس سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، ودمترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى الدولة، وروبرت رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية.
ورحّب سموه بالسفيرين والقنصل العام، الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهام عملهم. وجرى خلال اللقاءات، تبادل الأحاديث حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاءات الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
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