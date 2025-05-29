«الهوية والجنسية» تفوز بـ«الريادة» ضمن جوائز التميز العالمية

أتلانتا (وام)

تُوجت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بجائزة «الريادة» ضمن جوائز التميز العالمية للأعمال (BIZZ AWARDS) لعام 2025، التي نظمها الاتحاد العالمي للأعمال في مدينة أتلانتا الأميركية، من 22 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المؤسسات والشركات من مختلف دول العالم. وتسلم وفد الهيئة الجائزة خلال الحفل الرسمي بعد حصولها على تقييم مثالي، مما يجسد مدى توافق ريادة الهيئة مع المعايير العالمية التي تتمثل في القيادة، والأنظمة التكنولوجية، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، والنتائج التشغيلية.

ويعكس هذا الإنجاز جودة خدمات الهيئة الرقمية واستباقيتها، إضافة إلى مشاريعها التحولية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. وشارك وفد الهيئة في سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي عقدت على هامش الحدث، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء العالميين، تناولت موضوعات محورية في مجالات القيادة والتخطيط الاستراتيجي، والتعامل مع التحديات الإعلامية الحديثة، إلى جانب استعراض أحدث آليات توظيف الذكاء الاصطناعي في التسويق المؤسسي، بما يعزز من قدرات الهيئة في مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وأعرب اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، عن فخره بحصول الهيئة على الجائزة، مؤكداً أن هذا التتويج الدولي يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها الهيئة على صعيد العمل الحكومي المؤسسي، ويبرز التزامها الراسخ بالتميز والتحول الرقمي، وتقديم خدمات استباقية وفق أرقى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً لجهود فرق العمل في الهيئة، ويشكل حافزاً لمواصلة تطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات، وريادتها على المستوى العالمي.