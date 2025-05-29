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علوم الدار

النائب العام للاتحاد يستقبل السفير اليمني لدى الدولة

حمد الشامسي لدى استقباله السفير اليمني (وام)
30 مايو 2025 00:59

أبوظبي (وام)

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استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، فهد سعيد المنهالي، سفير الجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات، والوفد المرافق. 
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في المجالات القانونية، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الأحاديث الودية حول آفاق تطوير العلاقات بين البلدين فيما يخص أعمال النيابة العامة.
ورحب معالي النائب العام بالسفير اليمني، مؤكداً أهمية اللقاء في دعم مسارات التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة القانونية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء كل من المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد، والمستشار حسين معتوق، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، وعبيد العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.

النائب العام
الإمارات
النائب العام للدولة
السفير اليمني
اليمن
حمد سيف الشامسي
فهد سعيد المنهالي
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