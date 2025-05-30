تعاون بحثي بين"تريندز" و"الوطني للمناصحة"

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والمركز الوطني للمناصحة، اتفاقية تعاون، لدعم وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع، انطلاقاً من رؤية مشتركة لتعزيز الفكر المستنير والمحصَّن، وذلك في خطوة تعزز جهود نشر ثقافة التسامح والتعايش.

وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لـ"تريندز"، وعبدالله عقيدة المهيري، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمناصحة، وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً ورسمياً للتعاون في المجالات البحثية والمعرفية، وتعزيز الجهود المشتركة في إنتاج بحوث علمية أصيلة تستند إلى الأدلة والوقائع، وتُسهم في دعم جهود الطرفين عبر التدريب وتبادل الخبرات والإصدارات.

وأكد الدكتور محمد العلي أن هذه الشراكة تأتي في صميم استراتيجية "تريندز"، الذي يضع نشر قيم التسامح والاعتدال في مقدمة أولوياته، مشيراً إلى سعي المركز الدؤوب لتعزيز هذه القيم في المجتمع بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وذلك في إطار دعم الاتفاقية مبادرات وأهداف المركز الوطني للمناصحة، خصوصاً في نشر الفكر المعتدل الرافض للتطرف.

من جانبه، أكد عبدالله عقيدة المهيري، أن هذه الاتفاقية تُجسِّد توجهات حكومة دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ التكامل والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، من خلال بناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي المشترك.