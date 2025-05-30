حمدان بن زايد يستقبل وفداً من دائرة الصحة ويطلع على أبرز المبادرات الصحية في منطقة الظفرة

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر السِيف بأبوظبي، وفداً من دائرة الصحة - أبوظبي برئاسة معالي منصور المنصوري رئيس الدائرة، وذلك لبحث سبل تعزيز الخدمات الصحية في منطقة الظفرة والاطلاع على أبرز المبادرات والمشاريع الصحية الجاري تنفيذها.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض عدد من المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز الوصول إلى الرعاية الطبية المتخصصة، إلى جانب تعزيز الكوادر الطبية المؤهلة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية دعم القطاع الصحي في منطقة الظفرة وتوفير جميع المقومات اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة لأبناء المنطقة، في إطار توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مشيداً بجهود دائرة الصحة ودور العاملين في القطاع كافة في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة.

من جانبهم، ثمّن وفد الدائرة دعم سموه المتواصل، مؤكدين حرصهم على تنفيذ التوجيهات السامية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لخدمة المجتمع واستدامة سلامته، والتزامهم بمواصلة العمل من أجل الارتقاء بالخدمات والمبادرات الاجتماعية في منطقة الظفرة وفي إمارة أبوظبي عامة.

حضر اللقاء ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.