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علوم الدار

قائد مركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ: دول الخليج تدعم الدور الإنساني لـ«كوسباس - سارسات»

محمد آل إسحاق
31 مايو 2025 01:04

أبوظبي (وام)

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أكد العميد محمد عبدالعزيز آل إسحاق، قائد مركز الدوحة المشترك لتنسيق الإنقاذ، أن المنظمة الدولية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية «كوسباس - سارسات»، تقوم بدور رائد في إنقاذ آلاف الأرواح سنوياً، مشيراً إلى أن دول الخليج تدعم جهود المنظمة بما يسهم في أداء هذا الدور الإنساني على الوجه الأكمل.
وقال، على هامش مشاركته في الاجتماع الذي تستضيفه قيادة الحرس الوطني من خلال المركز الوطني للبحث ويستمر حتى 5 يونيو المقبل في أبوظبي، إن دولة الإمارات قامت بجهود بارزة خلال استضافة هذا الاجتماع المهم، الذي يشهد حضوراً كبيراً لممثلين من 145 دولة، ويجري خلاله تبادل الآراء والخبرات والتباحث حول الآليات اللازمة لدعم عمل المنظمة وجهودها الإنسانية في إنقاذ الأرواح.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد مناقشة العديد من الأمور الفنية، والأنظمة المرتبطة بـ«كوسباس - سارسات»، والفرص المتاحة لتطويرها، بما يسهم في تطبيق أعلى المعايير العالمية في عمليات البحث والإنقاذ.
وأضاف العميد آل إسحاق، أن دول الخليج ترتبط بحدود برية وبحرية، وهناك تعاون وتنسيق مشترك ومستمر في عمليات البحث والإنقاذ، مؤكداً الحرص على العمل الجماعي المستمر لضمان سرعة الاستجابة وتنفيذ عمليات الإنقاذ وفق معايير دقيقة وبكفاءة عالية، لافتاً إلى أن دولة قطر تتطلع إلى استضافة الاجتماع المقبل لـ«كوسباس - سارسات».

الدوحة
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الإمارات
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