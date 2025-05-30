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«كوسباس-سارسات» يناقش مستجدات الوثائق التشغيلية والفنية

جانب من الاجتماع التنسيقي (من المصدر)
31 مايو 2025 01:04

جمعة النعيمي (أبوظبي)

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تواصل الإمارات، ممثلة بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ، استضافة الاجتماع الرئيس للجنة المشتركة JC-39 التابعة لنظام «كوسباس-سارسات»، لليوم الرابع على التوالي، بمشاركة دولية واسعة من ممثلي الدول والمنظمات المختصة في أنظمة البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك على هامش الاجتماع الدولي 39 للمنظمة المنعقد في أبوظبي. ويأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية، مما يسهم في توسيع نطاق التعاون الفني والاجتماعي مع الدول غير الأعضاء، وتعريفها بنظام «كوسباس-سارسات العالمي»، وآليات الانضمام والمساهمة في تحقيق الهدف الإنساني للمنظمة والمتمثل في «إنقاذ الأرواح».
وركزت جلسات اليوم الرابع على مناقشة مستجدات الوثائق التشغيلية والفنية، أبرزها تحديثات وثائق خدمة الاتصال التبادلي، وتحسين تنسيقات رسائل الإنذار الصادرة من أجهزة الاستغاثة الجوية من نوع ELT-DT، إلى جانب نقاشات تفصيلية ضمن مجموعات العمل الفنية حول التحديات التشغيلية والبرمجية المتعلقة بالأجهزة العاملة في البيئات البحرية. 
كما تناولت الجلسات قضايا تتعلق بإدارة الجودة في مراكز البيانات الدولية، ومقترحات جديدة لتصنيف التنبيهات الخاطئة، إضافة إلى دراسة تفويض جمهورية توغو لمركز مراقبة المهمة. كما تم رفع توصيات لاعتماد تفويض محطات أرضية في عدد من الدول، منها إسبانيا والهند وكندا.
وفي ختام اليوم الرابع، ناقش المشاركون تعديلات مقترحة على الوثيقة المرجعية C/S G.003 للاعتراف رسمياً بمنظومة MEOSAR كمكوّن تشغيلي ضمن نظام «الكوسباس-سارسات»، في خطوة من شأنها رفع دقة وكفاءة الاستجابة للطوارئ على مستوى العالم. 
يذكر أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي، تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون الدولي، وتطوير البنية التحتية لمنظومات البحث والإنقاذ بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية.
من ناحية أخرى، أكد داوود الجراح، مدير إدارة الملاحة الجوية في دولة الكويت، أهمية الاجتماع السنوي الـ39 للمنظمة العالمية للبحث والإنقاذ عبر برنامج الاتصالات العالمية للأقمار الاصطناعية «كوسباس - سارسات COSPAS-SARSAT»، الذي تستضيفه دولة الإمارات ويجمع 45 دولة ومنظمة دولية متخصّصة في مجالات البحث والإنقاذ عبر الأقمار الاصطناعية، في تعزيز وتطوير كافة الأنظمة المرتبطة بعمليات البحث والإنقاذ لضمان إنقاذ حياة أكبر عدد من الأرواح بكفاءة وسرعة عالية. وقال داوود الجراح، إن دولتي الكويت والإمارات ملتزمتان ببناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات.

المركز الوطني للبحث والإنقاذ
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المنظمة العالمية للبحث والإنقاذ
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