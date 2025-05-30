جلسة جديدة من «جاهزين يا وطن» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

نظّم مكتب شؤون المواطنين في عجمان، ثاني جلسات مبادرة «جاهزين يا وطن»، وخصّصها لأولياء أمور طلبة الثانوية العامة، وذلك في إطار جهود الإمارة لتعزيز جاهزية الشباب المقبلين على تأدية الخدمة الوطنية.

وأقيمت الجلسة بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وركّزت على دور أولياء الأمور في إعداد أبنائهم نفسياً وبدنياً، وتوعيتهم بأهمية الخدمة الوطنية كمرحلة مهمة في مسيرة بناء الشخصية.

وقدّم ممثلو هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عرضاً شاملاً حول الأدوار الداعمة التي يمكن أن يضطلع بها أولياء الأمور، خصوصاً فيما يتعلق بتحفيز الأبناء على الالتزام والانضباط، وتأهيلهم نفسياً وبدنياً قبل الالتحاق بالخدمة الوطنية.

وأكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، أن تخصيص جلسة لأولياء الأمور يأتي إيماناً بدور الأسرة المحوري في دعم نجاح تجربة الخدمة الوطنية، موضحاً أن مبادرة «جاهزين يا وطن» تهدف إلى تكوين منظومة دعم مجتمعية متكاملة ترتكز على وعي الأسرة وتفاعلها الإيجابي.

وأضاف: «نعمل على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء لدى أبنائنا، وإعدادهم لخوض هذه التجربة باحترافية عالية، بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية». وتأتي هذه الجلسة، التي أقيمت في مجلس أمين الشرفاء بعجمان، استمراراً للنجاح الذي شهدته الجلسة الافتتاحية للمبادرة، التي أُقيمت بمشاركة 600 طالب، حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز التكامل بين الأسرة والمؤسسات الوطنية في دعم التجربة العسكرية للطلبة من مختلف الجوانب الجسدية والنفسية.

وتُعد مبادرة «جاهزين يا وطن» الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وتهدف إلى تأهيل 600 طالب من أبناء عجمان خلال 3 أشهر، من خلال ورش تفاعلية وتدريبات مكثّفة، تتضمن تقييمات طبية وبرامج رياضية وتثقيفية، بما يضمن التحاقهم بالخدمة الوطنية بكفاءة واستعداد عالٍ.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التفاعل مع «عام المجتمع 2025»، وتماشياً مع التوجهات الوطنية لبناء مجتمع متماسك قادر على تحقيق تطلعات الدولة المستقبلية، وتأكيداً على التزام حكومة عجمان بدعم تنشئة أجيال واعية وقادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.