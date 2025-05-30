وفدٌ سنغالي و«ألف للتعليم» يبحثان التعاون في التعليم الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت شركة «ألف للتعليم» في مقرها الرئيسي بأبوظبي وفداً رفيع المستوى من جمهورية السنغال لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، وتعزيز مسارات تبادل الخبرات، واستعراض مشاريع الشركة الرائدة وحلولها المبتكرة في مجال التعليم.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الزيارة التي أجراها فخامة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لمقر الشركة، والتي أسهمت في تطوير التعاون، وتضافر الجهود في تطوير المنظومة التعليمية.

وأكدت د. عائشة اليماحي، المستشار الاستراتيجي في «ألف للتعليم»، أهمية هذه الخطوة في دفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة. وأوضحت اليماحي أنَّ الرؤية الطموحة للسنغال لتحديث منظومتها التعليمية، وثقتها المتجددة في «ألف للتعليم»، تمثلان مصدر إلهام للشركة لمواصلة رحلة الابتكار، وتحقيق أثر ملموس في حياة المتعلمين في كل مكان، يشمل جميع الطلبة، ويمتدّ أثره عبر الأجيال.

وأعرب أعضاء الوفد السنغالي عن ثقتهم بأنَّ هذه الزيارة ستسهم في ترسيخ الشراكة الثنائية وتوسيع نطاقها، تلبيةً للحرص المشترك للجانبين على الارتقاء بالعمل المشترك خدمةً لتطور منظومة التعليم القائمة على التكنولوجيا. واطلع الوفد، في إطار الزيارة، على محفظة المنتجات والحلول التعليمية المتكاملة التي تقدمها الشركة، والمبنية على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وشهدت الزيارة عرضاً مفصلاً لأبرز البرامج والحلول التعليمية التي تقدمها «ألف للتعليم» لتحسين مخرجات التعليم، بدءاً من أدوات التقييم الذكية التي توفر تحليلات دقيقة لمسار التعلُّم الفردي لكل طالب، مروراً بالأنظمة التعليمية المتطورة لتخصيص المحتوى، وفقاً لاحتياجات المتعلمين، وصولاً إلى البرامج المصمَّمة لتمكين الكوادر التدريسية في العصر الرقمي.