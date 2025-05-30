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علوم الدار

15 يونيو موعداً لاختبارات «رخصة المعلم»

الاختبارات تشمل القيادات المدرسية في جميع الحلقات التعليمية (الاتحاد)
31 مايو 2025 01:05

دينا جوني (دبي) 

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أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد إجراء اختبارات الترخيص المهني للمعلمين والقيادات المدرسية سيكون في 15 يونيو المقبل، موضحة أن هذه المرحلة من الاختبارات تستهدف عدداً من التخصصات والمجالات التربوية.
وتشمل الاختبارات القيادات المدرسية في جميع الحلقات التعليمية، بالإضافة إلى مواد الأحياء والكيمياء والفيزياء للحلقة الثالثة، والدراسات الإسلامية والعلوم الصحية للحلقتين الثانية والثالثة، إلى جانب الاختبار المهني للحلقتين الثانية والثالثة.
وكانت الوزارة قد أغلقت باب التسجيل في هذه الدورة من الاختبارات في 17 مايو الجاري، مؤكدة أن الترخيص المهني يمثل إحدى الركائز الأساسية في تطوير المنظومة التعليمية وضمان جودة أداء الكوادر التربوية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز كفاءة المعلمين والقيادات المدرسية، بما يواكب متطلبات التعليم الحديث في الدولة.
وتصنّف الرخص المهنية التعليمية في دولة الإمارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية تستهدف فئات متعددة من العاملين في الميدان التربوي، وهي: رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية، ورخصة المهن المدرسية. 
وتشمل «رخصة المعلم» جميع المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم العام، بما في ذلك معلمو المواد الدراسية والأنشطة، ومعلمو رياض الأطفال، والتربية الخاصة، والمواد المهنية.
ويُشترط للحصول على هذه الرخصة اجتياز الاختبار التخصصي والاختبار المهني في أُسس التربية، إلى جانب استيفاء المؤهلات العلمية المطلوبة ومعادلة الشهادات الأكاديمية.
أما رخصة القيادات المدرسية، فتمتدّ لتشمل المديرين في جميع المستويات الإدارية ونوابهم، ويُشترط للحصول عليها اجتياز تقييم خاص بالقيادات المدرسية، بالإضافة إلى المؤهلات المطلوبة. في حين تُمنح رخصة المهن المدرسية للكوادر التخصصية في المؤسسات التعليمية، مثل اختصاصيي مصادر التعلم، والمختبرات العلمية، والتربية الخاصة، وأمناء المكتبات، ومرشدي التوجيه الأكاديمي والمهني، ومساعدي المعلمين. 
وتتطلب هذه الرخصة اجتياز الاختبارات المقررة لكل فئة، إضافة إلى توافر المؤهلات العلمية المعتمدة. 
ويأتي هذا التصنيف بهدف ضمان جاهزية الكوادر التربوية ورفع كفاءتها، بما يعزّز جودة التعليم، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

رخصة المعلم
الإمارات
وزارة التربية والتعليم
المنظومة التعليمية
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