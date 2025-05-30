«الإمارات الصحية» تناقش تعزيز جودة الخدمات الصحية وكفاءة تجربة المتعاملين

دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجلسة السابعة للمجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم، وذلك في «بيت الفلسفة» بإمارة الفجيرة، وشكّلت الجلسة منصة تفاعلية ناقشت سبل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة تجربة المتعاملين، بما يدعم توجهات المؤسسة نحو نظام صحي أكثر تكاملاً واستدامة، ويرسخ ثقافة الشراكة المجتمعية، ويعزّز توافق الخدمات الصحية مع مستهدفات «نحن الإمارات» 2031.

ويأتي ذلك في إطار التزامها بتعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المرضى وذويهم من الإسهام الفاعل في تحسين منظومة الرعاية الصحية.

وأكّدت الدكتورة عائشة محمد سهيل، رئيس المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تعزيز صوت المريض باعتباره مكوّناً رئيساً في عملية صنع القرار يشكّل اليوم أحد أركان التحول الاستراتيجي في قطاع الرعاية الصحية، حيث تسعى المؤسسة إلى بناء نموذج متكامل يتجاوز تقديم الخدمة إلى تمكين المتعامل، والتفاعل معه كشريك في تطوير السياسات الصحية والارتقاء بجودة الحياة.

وقالت: «يشكّل المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم ركيزة أساسية في هذه الرؤية، نظراً لدوره المحوري كمنصة وطنية تجسّد مفهوم الرعاية التشاركية لتحقيق مخرجات صحية أكثر استدامة».

واستُهلّت أعمال المجلس بجولة في «بيت الفلسفة»، تعرّف خلالها الحضور على أهداف المركز ومرافقه، تلتها زيارة ميدانية إلى مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، حيث شاركوا في تقييم رحلة المتعامل ضمن خدمة «اطمئنان» للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، والتي تعدّ نموذجاً وقائياً متقدماً يُسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض، التي يمكن علاجها في مراحلها المبكرة من خلال الكشف الاستباقي والتدخل الوقائي.



الاختبار الجيني

ناقشت الجلسة موضوع فحوص ما قبل الزواج، وتحديداً الاختبار الجيني، الذي أُدرج ضمن الفحوص الإلزامية للمقبلين على الزواج منذ مطلع العام، باعتباره خطوة أساسية نحو تعزيز الوعي المجتمعي بالصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض الوراثية.

وتناولت الجلسة آليات تطوير الخدمة، بما يشمل تحسين طرق الإبلاغ عن النتائج الإيجابية، وتوفير الدعم اللازم للمقبلين على الزواج لاتخاذ قرارات صحية مدروسة.