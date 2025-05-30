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مؤتمر بأبوظبي يناقش تعزيز اقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية

جانب من فعاليات المؤتمر (من المصدر)
31 مايو 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم مؤتمر الجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة وبحوث النتائج 2025، فعالياته التي عُقدت في أبوظبي يومي 23 و24 مايو 2025، وذلك بمشاركة نحو 500 مشارك، و100 خبير، وممثلين من نحو 20 دولة حول العالم.
جاء المؤتمر بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الرائدة، وشهد برنامجاً علمياً ثرياً ومتنوعاً على مدار يومين، تضمن أكثر من 50 جلسة علمية، وورشة عمل، ونقاشات محورية، وقد استقطب الحدث أكثر من 50 ممثلاً عن أبرز المؤسسات والجهات الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية، ما عزز مكانته منصة أساسية لصياغة مستقبل السياسات الصحية في المنطقة.
وقالت الدكتورة نادية المزروعي، رئيس المؤتمر، رئيس فرع الجمعية الدولية لاقتصاديات الدواء في الإمارات في كلمتها الافتتاحية: «يمثل مؤتمر هذا العام محطة فارقة في مسيرتنا نحو تعزيز التعاون، ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة في السياسات الصحية، وفي ظل التعقيدات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية، من الضروري أن نظل في طليعة البحث والابتكار والممارسة».
وأكدت أن المؤتمر ساهم في تعزيز الحوار الفعّال حول الرعاية الصحية القائمة على القيمة، مع التركيز على دمج وجهات نظر المرضى والمعنيين لدعم حلول صحية عادلة وفعّالة. 

أبوظبي
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