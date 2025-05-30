«التغير المناخي» و«الاتحادية للشباب» تطلقان «مجلس شباب الإمارات للزراعة»

العين (وام)

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب أمس، «مجلس شباب الإمارات للزراعة»، بهدف تمكين الكفاءات الشابة الإماراتية وتعزيز دورها في مستقبل القطاع الزراعي بالدولة.

ويهدف المجلس إلى دعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركة الشباب في تطوير منظومة الأمن الغذائي، وإيجاد حلول ذكية للتحديات البيئية والزراعية.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، إن هذا المجلس يهدف ليكون منصة وطنية حيوية لتحويل رؤى الشباب إلى واقع ملموس لتعزيز قطاع الزراعة في دولتنا، وتمكين شبابنا الإماراتي الطموح وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وإيجاد حلول ذكية للتحديات البيئية والزراعية، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات لمستقبل أكثر استدامة.

وتوجهت معاليها إلى الشباب أعضاء المجلس قائلة: «رسالتي لكم هي رسالة أمل وثقة. أرى فيكم الأمل ومستقبل زراعة مزدهر بسواعدكم وأفكاركم ومقترحاتكم التي يملؤها الطموح والابتكار والمعرفة. إن اختياركم لعضوية هذا المجلس هو تكليف ومسؤولية كبيرة، وثقة. فلتجعلوا من هذا المجلس منارة للابتكار، ومنصة للتأثير الإيجابي، وكونوا سبّاقين في طرح الأفكار الخلاقة، وفي تبني التقنيات الحديثة، وفي تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. وزارة التغير المناخي والبيئة ستكون دائماً داعمة لكم، وستوفر لكم كل الإمكانات اللازمة لتمكينكم من تحقيق أهداف المجلس الطموحة».