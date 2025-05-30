الإمارات تشارك في أعمال منتدى أستانا الدولي 2025

أستانا (وام)

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية، لجمهورية كازاخستان وفد الدولة المشارك في أعمال منتدى أستانا الدولي 2025، ويعقد هذا العام تحت شعار «ربط العقول وتشكيل المستقبل»، في العاصمة أستانا، بمشاركة عدد من قادة الدول وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم.

ويعد المنتدى منصة دولية رفيعة المستوى تجمع قادة الفكر والسياسة والاقتصاد لبحث أبرز القضايا العالمية، بما في ذلك التنمية المستدامة، وأمن الطاقة، والتغير المناخي، وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد فخامة الرئيس الكازاخستاني في كلمته الافتتاحية ضرورة تبني استجابات موحدة قائمة على القيم المشتركة، وفي ظل تصاعد الصراعات والتحديات الاقتصادية، وشدد على أهمية الحوار والإصلاح وإشراك الشباب في بناء مستقبل مستقر ومزدهر.

وقال إن هدفنا واضح: بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وشاملاً وجاهزاً للمستقبل - اقتصاد لا يقتصر فيه النمو على الاستدامة فحسب، بل ويتشارك فيه الجميع.

وأضاف «شعار هذا العام تواصل العقول، ورسم ملامح المستقبل هو دعوة وقناعة في آنٍ واحد، فهو يعكس إيماننا بأن التحديات العالمية لا يمكن حلها بمعزل عن بعضها بعضاً، وأن الدبلوماسية يجب أن تتطور لتتجاوز البروتوكولات الرسمية إلى أشكال أعمق وأكثر إنسانية من التواصل.

كما ألقى عدد من القادة العالميين كلمات خلال الجلسة الافتتاحية، من بينهم فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة غوردانا سيلجانوفسكا-دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، ومعالي كو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومعالي آلان بيرسيه، الأمين العام لمجلس أوروبا، ومعالي بان كي مون، رئيس المعهد العالمي للنمو الأخضر والأمين العام السابق للأمم المتحدة.

وعلى هامش المنتدى، استقبل فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لوزير الخارجية إلى جمهورية كازاخستان والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان.



تعزيز الشراكة

نقل معالي سهيل المزروعي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق المزيد من الرقي والتقدم، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد فخامة الرئيس بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى أستانا والتي نتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجهات الحكومية والخاصة لتؤكد حجم العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.

والتقى معالي سهيل المزروعي على هامش أعمال المنتدى بمعالي ييرلان أكينجينوف، وزير الطاقة الكازاخستاني، حيث تمت مناقشة مستجدات المشاريع المشتركة بين البلدين وبحث الفرص الجديدة المتاحة للاستثمار.

وخلال زيارة الوفد مركز أستانا المالي، ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي الطاولة المستديرة مع نظيره معالي رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي الدولي والمبعوث الخاص للرئيس الكازاخستاني لمتابعة المشاريع في الإمارات وبحضور عدد من الجهات والشركات الحكومية والخاصة في البلدين.

وأكد الطرفان ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المتوسطة والصغيرة في البلدين.

ضم الوفد المشارك الدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وممثلين عن عدد من الجهات.