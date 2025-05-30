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علوم الدار

منتدى «التبادل المعرفي» بين الإمارات ولبنان يعزز الشراكة في تطوير العمل الحكومي

رئيس الوزراء اللبناني خلال استقباله الوفد الإماراتي المشارك بحضور الجانب اللبناني (من المصدر)
31 مايو 2025 01:04

دبي (الاتحاد)

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نظمت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اللبنانية، منتدى التبادل المعرفي الحكومي، في مبادرة هادفة لتوفير منصة للتعاون الثنائي بين قيادات حكومتي البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة الإيجابية، وتوسيع مجالات التعاون في التبادل المعرفي، لتطوير أفكار وحلول مبتكرة تدعم تنفيذ مشاريع تحولية كبرى في القطاعات الحكومية الحيوية ذات الأولوية في الجمهورية اللبنانية.
وفي إطار الزيارة الرسمية، استقبل فخامة جوزاف، عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وفد مكتب التبادل المعرفي، وبحث معه سبل تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد دولة الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، اجتماعاً مع الوفد، تناول مواضيع تعزيز التبادل المعرفي بين البلدين الشقيقين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.
كما شهدت الزيارة عقد اجتماعات مع معالي فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، ومعالي د. فادي مكي، وزير التنمية الإدارية، وعدد من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية اللبنانية.
وأكد دولة الدكتور نواف سلام، أن زيارة وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات، يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن عقد منتدى التبادل المعرفي بين البلدين يمثل مناسبة تجمع بين البعد الإنمائي والبعد المعرفي، وتعبر عن عمق الروابط الأخوية بين لبنان والإمارات.
وقال: «إن رئاسة الحكومة اللبنانية على تواصل مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات منذ عام 2022، ويسعدنا أن نراكم اليوم على أرض لبنان، وأن تُعقد ورشة العمل الحكومية الأولى في السراي الكبير، مقرّ رئاسة مجلس الوزراء»، مؤكداً أن المنتدى يمثل فرصة قيّمة ليتعرّف فريقنا الحكومي على التجربة الإماراتية الرائدة في مجالات الخدمات الحكومية، والذكاء الاصطناعي، والتنافسية، وبناء القدرات المؤسسية. 
وشدد على حرص لبنان على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات، وتطلعاته إلى شراكة فاعلة وطويلة الأمد، لما فيه خير لبنان ودولة الإمارات.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية، رئيس وفد حكومة دولة الإمارات في المنتدى، أن المنتدى مثل منصة للقيادات الحكومية لمشاركة الأفكار والمعرفة، وتبادل الخبرات، والإطلاع على تجربة حكومة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي، وتصميم أفكار وحلول استثنائية نوعية لتطوير العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع.
وقال: «إن المنتدى هدف للتأسيس للمرحلة المقبلة من التعاون في مجالات التحديث الحكومي، وبناء القدرات، ومشاركة المعرفة، ضمن مسار هادف لتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين».
ضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى، منال بن سالم، المدير التنفيذي لمكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وهيثم الريس، نائب رئيس الاستراتيجية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وإبراهيم سلمان، المدير التنفيذي للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومحمد حسن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومحمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وعامر العوضي، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع الخاصة في مؤسسة دبي للمستقبل، وعبد الله المنصور، مدير إقليمي في صندوق أبوظبي للتنمية.   

توجيهات القيادة
أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تنظيم منتدى التبادل المعرفي الحكومي بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، في العاصمة اللبنانية بيروت، يترجم توجيهات الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجال تحديث العمل الحكومي.
وقال معاليه: «إن المنتدى يعكس سعي البلدين الشقيقين لدفع التعاون الثنائي والبناء على مخرجات زيارة فخامة جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، إلى دولة الإمارات، من خلال تعزيز التعاون الهادف لتبادل المعرفة والخبرات بين حكومتي البلدين، ويجسد التزام الإمارات بدعم لبنان نحو إطلاق مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة».

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