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برنامج «زايد الخير» يكثف حلقاته

خلال تقديم برنامج «زايد الخير» (من المصدر)
31 مايو 2025 01:04

دبي ( الاتحاد) 

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أعلنت «بيت الخير» أن برنامج «زايد الخير» على «شبكة الأولى الإذاعية»، بدأ بتكثيف حلقاته خلال العشر الأول من ذي الحجة ليبث حلقة كل يومين، تحفيزاً للمستمعين والمحسنين الكرام الذين يتطلعون للثواب في العشر الأُول من ذي الحجة.
ويبث البرنامج في هذه الأيام الفضيلة يوماً بعد يوم، أيام الخميس والسبت والاثنين والأربعاء حتى عيد الأضحى المبارك، ويأتي على التردد 107.4 من الساعة (5 -7) مساء، ويستعرض حالات إنسانية لمرضى بحاجة إلى عملية جراحية أو علاج باهظ الكلفة، بالإضافة إلى حالات تعاني عجزاً قاهراً يستوجب رفع الكرب عنها.
يذكر أن برنامج «زايد الخير» بدأ بثه على «شبكة الأولى الإذاعية» عام 2020 وأنفق حتى الآن 17.5 مليون درهم، واستفاد منه ما يقارب 500 مريض كانوا في وضع إنساني يستدعي الدعم الطارئ والعاجل.

زايد الخير
برنامج زايد الخير
الإمارات
بيت الخير
عيد الأضحى
عيد الأضحى المبارك
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