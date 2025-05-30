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بدور القاسمي: الاستثمار الواعي في الكفاءات أساس التميّز في التعليم

بدور القاسمي خلال ترؤسها مجلس الأمناء (وام)
31 مايو 2025 01:04

الشارقة (الاتحاد) 

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عقد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه، حيث أقرّ سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تركّز على تطوير قيادة الجامعة، وتعزيز التميّز الأكاديمي، وتحقيق الاستدامة المالية.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن «التميّز في التعليم لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار الواعي في الكفاءات، والتخطيط السليم، والحوكمة القائمة على المبادئ. وتعكس قرارات المجلس التزاماً راسخاً ببناء مؤسسة أكاديمية متفوّقة قادرة على الاستجابة لتحديات اليوم، وتتمتع في الوقت ذاته بالمرونة التشغيلية. ونحن نعمل على تعزيز القيادة، ودعم تطوير الكوادر الأكاديمية، وتحديث أطر الحوكمة، لضمان استمرار الجامعة الأميركية في الشارقة كقوة مؤثرة في رسم ملامح التعليم العالي، في المنطقة وخارجها».
من ناحيته، قال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة: «تعكس القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع قوة الرؤية التي تنطلق منها الجامعة، ووضوح مسارها المستقبلي». وأضاف: «نحن نُرسّخ من خلال تعزيز القيادة، وتحديد الأولويات الأكاديمية، والتخطيط المالي المنضبط، مكانة الجامعة كمؤسسة رائدة وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي».
وكان من أبرز مخرجات هذا الاجتماع، اعتماد مجلس أمناء الجامعة تعيين البروفيسور ماتياس روث وكيلاً للجامعة ومسؤولاً لشؤونها الأكاديمية. ويُعد الدكتور روث من القيادات الأكاديمية المرموقة، بسجله الحافل في مجالات البحوث متعددة التخصصات والتخطيط المؤسسي، حيث شغل مناصب قيادية سابقاً في جامعة يورك، وجامعة ألبرتا، وجامعة نورث إيسترن.

مبادرات تدعم التميّز الأكاديمي
أقر المجلس سلسلة من المبادرات الرامية إلى دعم التميّز الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية، من ضمنها اعتماد دورة جديدة من العقود المتجددة والترقيات الأكاديمية في إطار حرص الجامعة على استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، وتعزيز بيئة أكاديمية محفّزة. كما اعتمد المجلس نسخة محدثة من دليل السياسات الخاصة بالموارد البشرية لضمان مواءمة الممارسات المؤسسية مع أفضل المعايير العالمية في إدارة التعليم العالي. وفي جانب الحوكمة المالية، وافق المجلس على الموازنة التشغيلية العامة للجامعة للسنة المالية 2025–2026، إلى جانب موازنات مخصّصة للبحث العلمي والدراسات العليا والمشاريع الرأسمالية. كما تم اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة القابضة التابعة للجامعة، التي أُنشئت لدعم الاستدامة المالية، للفترة الممتدة حتى 31 أغسطس 2024.
وفي إطار تعزيز الحوكمة في الجامعة، رحّب المجلس بانضمام ثلاثة أعضاء جدد إليه هم: الدكتورة ابتسام المزروعي، والدكتور توني تشان، ومحمد خديري. تشغل الدكتورة المزروعي منصب المدير التنفيذي، رئيسة قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي بالإنابة في معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي، كما تترأس مبادرة الذكاء الاصطناعي من أجل الخير التابعة للأمم المتحدة. أما الدكتور تشان، فقد شغل منصب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، وكان سابقاً رئيساً لجامعة هونغ كونغ للعلوم والتقنية. ويشغل خديري منصب الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، ويتمتع بخبرة عميقة في مجالات الخدمات المصرفية والاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي.
تؤكد الجامعة الأميركية في الشارقة عبر هذه القرارات التزامها بدورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وحرصها على التميز الأكاديمي، وخدمة المجتمع، وتخريج قادة المستقبل.

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