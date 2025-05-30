السبت 31 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد الشرقي: تمكين الكفاءات الوطنية واستثمارها

محمد الشرقي خلال لقائه فريق عمل دائرة الموارد البشرية (وام)
31 مايو 2025 01:05

الفجيرة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دوامة القتل في غزة وصمة عار في تاريخ الإنسانية
برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. اختتام فعاليات النسخة السابعة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل دائرة الموارد البشرية بالفجيرة برئاسة محمد خليفة الزيودي، مدير الدائرة.
واطّلع سموه، خلال اللقاء، على تقارير عمل الدائرة في التوطين في كل من دوائر حكومة الفجيرة ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة، كما اطلع سموه على نتائج مبادرات الدائرة وإحصائياتها.
وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الكفاءات الوطنية، واستثمارها، وتعزيز مستوى أدائها ضمن منظومة متكاملة ترتقي بمستوى الأفراد والعمل المؤسسي.
كما نوّه سموّه، إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لملف التوطين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وضرورة تطوير الكوادر الوظيفية في مؤسسات الإمارة كافة، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي فيها، بهدف مواكبة متطلبات التحول التنموي الشامل الذي تشهده الفجيرة في القطاعات الحيوية كافة، ودعم النهضة الوطنية على مستوى الدولة.
وتقدّم محمد خليفة الزيودي والفريق المرافق بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموّه لعمل الدائرة، وتوجيه سموه بمواصلة الجهود نحو تحقيق أفضل المستويات.
حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
محمد بن حمد الشرقي
الكفاءات الوطنية
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
دائرة الموارد البشرية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
الأخبار العالمية
منظمة الصحة العالمية تدعو لحظر منتجات التبغ
اليوم 08:51
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
الأخبار العالمية
حريق في قطار مترو بالعاصمة الكورية الجنوبية
اليوم 08:44
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
اليوم 01:06
مبانٍ متضررة في بلدة بمنطقة دونيتسك جراء ضربات روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب في أوكرانيا
اليوم 01:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©