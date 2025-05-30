محمد الشرقي: تمكين الكفاءات الوطنية واستثمارها

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل دائرة الموارد البشرية بالفجيرة برئاسة محمد خليفة الزيودي، مدير الدائرة.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على تقارير عمل الدائرة في التوطين في كل من دوائر حكومة الفجيرة ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة، كما اطلع سموه على نتائج مبادرات الدائرة وإحصائياتها.

وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تمكين الكفاءات الوطنية، واستثمارها، وتعزيز مستوى أدائها ضمن منظومة متكاملة ترتقي بمستوى الأفراد والعمل المؤسسي.

كما نوّه سموّه، إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة لملف التوطين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وضرورة تطوير الكوادر الوظيفية في مؤسسات الإمارة كافة، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي فيها، بهدف مواكبة متطلبات التحول التنموي الشامل الذي تشهده الفجيرة في القطاعات الحيوية كافة، ودعم النهضة الوطنية على مستوى الدولة.

وتقدّم محمد خليفة الزيودي والفريق المرافق بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموّه لعمل الدائرة، وتوجيه سموه بمواصلة الجهود نحو تحقيق أفضل المستويات.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.